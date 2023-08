Ein, vor allem wegen der Beteiligten, ungewöhnlicher Streit wird in der Oberkärntner Gemeinde Mühldorf ausgetragen. Vordergründig geht es um ein Bauvorhaben, die Errichtung einer Almhütte, am "Freizeitgelände Gondelwiese". Doch eigentliches Ziel ist die Umwidmung eines rund 2300 Quadratmeter großen Areals in knapp 1200 Meter Seehöhe.