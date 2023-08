Zwei deutsche Urlauberinnen im Alter von 46 und 47 Jahren kamen am Sonntag beim Wandern am Karnischen Höhenweg durch einen Orientierungsfehler in Frohn, Gemeinde Lesachtal, vom geplanten Wanderweg ab. Sie bewegten sie sich auf unmarkierten Steigen und gerieten dabei in unwegsames, steiles Gelände und dadurch gegen 18 Uhr in alpine Notlage. Weil sie erschöpft waren, verständigten sie telefonisch einen Hüttenwirt. Dieser konnte die beiden Frauen mit einem Fernglas sichten und setzte die Rettungskette in Gang.

Über 20 Helfer im Einsatz

"Die Wanderinnen konnten um 19.20 Uhr vom Polizeihubschrauber Libelle Tirol unverletzt gerettet und auf eine dortige Hütte gebracht werden", teilt die Polizei mit. Im weiteren Einsatz standen vier Einsatzkräfte der Bergrettung Obertilliach, 18 Einsatzkräfte der Bergrettung Lesachtal und ein Alpinpolizist.