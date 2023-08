Am Montagabend, 31. Juli, löste gegen 20:56 Uhr die automatische Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebes in Bad Kleinkirchheim einen Brandalarm aus. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim wurde daraufhin von der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten zu diesem Einsatz am Maibrunnenweg alarmiert. Mit drei Fahrzeugen rückte sie wenige Minuten nach der Alarmierung aus.

Die Brandschutzbeauftragte des Gewerbebetriebes stellte in der Zwischenzeit eine Rauchentwicklung in einem Kellerraum fest. Mit einem Druckbelüfter hielt die FF Bad Kleinkirchheim das übrige Kellergeschoß rauchfrei. Erst danach begab sich der Atemschutztrupp mittels CO₂-Löscher zur Brandbekämpfung in den Kellerraum.

Schaltkasten als Brandherd

In einem Schaltkasten wurde ein Schwelbrand festgestellt, der vom Atemschutztrupp rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Zur Entrauchung des Brandraumes wurde ein zweiter Druckbelüfter in Stellung gebracht. Der verbrannte Trafoteil wurde ausgebaut und ins Freie gebracht.

Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die FF Bad Kleinkirchheim stand mit 15 Personen im Einsatz.