Seit einer Woche stehen die Filmfans in den Kärntner Kinos Schlange. Junge Männer oder kleine Mädchen in rosa Kleidchen stehen zwischen Familien, Jugendlichen und Menschen aller Altersgruppen bis zu den Eingängen an, um einen der Blockbuster "Barbie" oder "Oppenheimer" zu sehen. Allein in den Cineplexx-Kinos in Kärnten - Cineplexx Villach, Stadtkino Villach und Cineplexx Spittal - haben seit Filmstart mehr als 10.000 Kinofans diese beiden Filme gesehen. Aber auch "Mission: Impossible" ist sehr begehrt.