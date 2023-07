Ein 55-jähriger holländischer Staatsbürger besuchte am Mittwoch gegen 12 Uhr mit seiner Tochter (9) einen Hochseilgarten im Bezirk Spittal. Um diesen durchqueren zu können, borgten sie sich die erforderliche Sicherheitsausrüstung aus und nahmen an einer theoretischen und praktischen Sicherheitseinweisung teil. Im Anschluss wurde eigenverantwortlich der Hochseilparcours benutzt, der sich in acht Meter Höhe zwischen Bäumen befindet.