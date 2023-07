Am Dienstag gegen 22 Uhr alarmierte eine 71-jährige Frau aus der Gemeinde Lieserbrücke, Bezirk Spittal/Drau, den Polizeinotruf und gab an, dass bei ihr soeben eingebrochen wurde. Die bereits schlafende Frau wurde durch Geräusche geweckt. In ihrer Küche traf sie auf den Einbrecher, welcher sofort aus dem Haus flüchtete.

Am Tatort stellten die Polizisten fest, dass der Täter durch Aufbrechen der Terrassentür in das Haus der Frau gelangte. Dort erbeutete er die Handtasche. Auf der Flucht warf er diese im Garten der Frau weg. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, unter Einbeziehung von neun Polizeistreifen, Polizeidiensthunden und dem Polizeihubschrauber Libelle, verlief bis dato erfolglos.

Hubschraubereinsatz

Noch während der Sofortfahndung wurde ein zweiter Einbruch in ein derzeit leerstehendes Haus, ebenfalls in Lieserbrücke, angezeigt. Dort schlugen der oder die Täter ein Fenster ein und durchsuchten sämtliche Räume. Auch an diesem Tatort steht nicht fest, ob etwas erbeutet wurde.