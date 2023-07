Die schönsten Erfolge sind jene, die insgeheim völlig unerwartet eintreten. Noch dazu, wenn man am zweiten Wettkampftag eine Aufholjagd von Position sieben aus startet. Mehrkampf-Ass Sarah Lagger ist genau dieses Kunststück geglückt. Die Oberkärntnerin feierte beim internationalen Mehrkampfmeeting in Bydgoszcz (Polen), am Schauplatz ihres Junioren-Weltmeistertitels 2016, mit 6089 Punkten einen ziemlich überraschenden Sieg und holte sich dabei bedeutende 80 Bonuspunkte für die Weltrangliste.