Die Regionalenergie Osttirol reg. Gen.m.b.H aus Tristach bietet mit FLUGS E-Carsharing eine nachhaltige und umweltschonende Mobilitätslösung in Osttirol und nun auch in Dellach im Drautal an. Durch das Angebot sollen die ländlichen Regionen Osttirol und Kärnten vernetzt und die Infrastruktur im ländlichen Raum verbessert werden.

FLUGS E-Carsharing ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, flexibel und zu günstigen Tarifen durch Osttirol und darüber hinauszufahren. Die Gemeinde Dellach im Drautal eröffnet am 28. Juli, ab 17 Uhr einen FLUGS-Standort und bietet kostenlose Testfahrten, eine Einführung und Registrierung in die MOQO-App sowie einen Einblick in die Welt der E-Mobilität an.

Dellach ist Vorreiter

Bürgermeister von Dellach, Johannes Pirker (ÖVP), freut sich über das Angebot und betont die Vorreiterrolle der Gemeinde bei der Umstellung zur Elektromobilität: "Wer mit dem FLUGS unterwegs ist, fährt klimafreundlich und kann sich ein Fahrzeug mit anderen teilen." Bereits seit 30. Juni ist der FLUGS in der Gemeinde bereits über die App buchbar. Kostenlose Registrierung unter www.flugs.info.