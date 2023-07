Österreichs höchstgelegener 5G Kunde ist die "Adlersruhe" auf 3465 Metern Seehöhe. Sie wurde kürzlich von A1 ans Netz angeschlossen. Seit 2016 verbindet der Mobilfunkanbieter die Erzherzog-Johann-Hütte am Großglockner, auch bekannt als "Adlersruhe", mit 4G/LTE mit der digitalen Welt. Die steigende Nachfrage nach digitalen Anwendungen an diesem exponierten Standort unter dem Gipfel des Großglockners hat den Bedarf an breitbandigen Internetkapazitäten weiter erhöht.

Um den Gästen der höchstgelegenen Schutzhütte Österreichs ein noch besseres Erlebnis – und Bergsteigern und Einsatzkräften mehr Sicherheit am Berg – bieten zu können, wurde beschlossen, die Hütte mit leistungsstarker 5G-Technologie auszustatten.

Kostenloses WLAN für Gäste

Mit dem Einsatz eines leistungsstarken Mesh-Netzwerks im Inneren der Hütte wird nun eine hervorragende WLAN-Abdeckung im Gebäude erreicht. Auch ein kostenloses Gäste-WLAN wurde implementiert, um den Besuchern ein reibungsloses Online-Erlebnis zu ermöglichen. Zusätzlich garantiert die Installation einer A1 FemtoCell eine zuverlässige A1 Mobilfunkversorgung.



Die Monteure schlossen die "Adlersruhe" ans 5G-Netz an © Erzherzog-Johann-Hütte

Hüttenwirt Anton Riepler betont die Bedeutung dieser technischen Entwicklung für die Sicherheit und Planung von Bergtouren: "Der Abruf aktueller Wetterdaten ist für eine sichere Tour unerlässlich. Und eine gute Planung ist die Basis für Sicherheit am Berg. Im Falle eines Unfalls ist zudem eine sehr gute und stabile Internet- und Telefonverbindung für die Koordination der Rettungskräfte notwendig."

A1 CEO Marcus Grausam: "Die Versorgung der höchsten Schutzhütte Österreichs mit 5G zeigt, wie modernste Technologie dazu beitragen kann, die Sicherheit im alpinen Gelände zu erhöhen, die Herausforderungen in exponierten Lagen zu meistern und gleichzeitig das Erlebnis für Wanderer und Gäste zu verbessern. Unser Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit 5G."