Es gibt zweifelsfrei Schlimmeres, als ein begehrtes Fotomotiv zu sein. In diesen Genuss kommt gerade Kärntens Schwimm-Ass Heiko Gigler im Land der aufgehenden Sonne, Japan. „Es ist so lässig, wenn man in so einem Land so viel sehen und miterleben darf. Die Menschen sind lebensfroh, extrem hilfsbereit und zuvorkommend. Ihre Kultur mit den Tempeln und Gärten gefällt mir enorm. Und es ist wirklich kein Gerücht, dass die Japaner ständig Fotos machen wollen. Ich habe es selbst miterlebt“, grinst der 1,92-Meter-Hüne.