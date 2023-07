Hans-Peter Lindner ist seit 1. Juli für ein Jahr der neue Präsident des Rotary Clubs Oberdrautal-Weißensee. Er löst damit den "Past President" Anton Ebenberger aus Berg im Drautal ab.

Das diesjährige Motto von Rotary International, "Gib der Welt Hoffnung - Create hope in the world", stand im Mittelpunkt von Lindners Antrittsrede sowie in seiner Präsidentschaft. Er ist Geschäftsführer der "THL Tischlerei Holzdesign Lindner GmbH" in Steinfeld. Der aktuelle Vorstand setzt sich weiters aus Lucas Nerud, Gudrun Prietl, Ingolf Girzikowski, Anton Ebenberger und Incoming-Präsident Thomas Sattlegger zusammen.