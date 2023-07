Ein 43-jähriger Steirer aus Graz-Umgebung fuhr am Montag gegen 22 Uhr mit dem Pkw seines Schwiegervaters allein in ein Waldstück in St. Lorenzen im Gitschtal im Bezirk Hermagor zur Jagd. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Mann auf einem privaten Forstweg über die Böschung und stürzte mit dem Pkw über 70 Meter im steilen Gelände ab. Er wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und unbestimmten Grades verletzt.

Der Mann schaffte es dann aber noch, sich selbstständig zurück auf den Forstweg zu schleppen und seinen Schwiegervater zu verständigen. Dieser brachte den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades zuerst in die Gailtalklinik, später wurde er ins LKH Villach überstellt.

Der verunfallte Pkw befindet sich nach wie vor im unwegsamen Gelände. Die Bergung gestaltet sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als schwierig.