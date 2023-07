Auf einer ebenerdig gelegenen Veranda in einer Etagenwohnung eines 54-jährigen Mannes in einem Mehrparteienhaus in der Gemeinde Weißensee im Bezirk Spittal brach am Mittwoch um 14.35 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus.

Das Feuer breitete sich rasch auf den darüber liegenden Balkon sowie die danebenliegende Wohnung und zwei weitere im zweiten Stock aus. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom örtlich zuständigen Brandursachenermittler geführt.

© FF Weißensee