Das Seekonzert im Blumenpark in Seeboden am Millstätter See ist ein Höhepunkt im Terminkalender der Polizeimusik Kärnten. Es hätte heute, Mittwoch, um 20 Uhr im Blumenpark stattgefunden – bei freiem Eintritt.

"Obwohl wir es momentan nicht glauben wollen, sagen uns die Wetterprognosen für den Abend Unbeständigkeit oder sogar schwere Gewitter voraus", sagt Hellmuth Koch von der Seeboden Touristik GmbH. Die Absage des Konzerts sei deshalb unausweichlich.