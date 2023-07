Nach dem heftigen Unwetter am Samstag in der Region Millstätter See laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Das Ferndorfer Strandbad wurde von einer Mure teilweise zerstört. "Wir sind gerade dabei, die Aufräumarbeiten durchzuführen. Die Hälfte des Strandbades wurde zerstört und kann in der heurigen Saison nicht mehr benutzt werden", sagt der Ferndorfer Bürgermeister Josef Haller, der von einem "enormen Schaden" spricht. Wie hoch die Schadenssumme genau ist, könne derzeit aber noch nicht beziffert werden.