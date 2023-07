Am Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall in Heiligenblut. Ein 40-jähriger Landwirt war 100 Meter südlich seines Anwesens in Heiligenblut auf dem sogenannten "Pinterfeld" allein mit Kreislerarbeiten beschäftigt. Er fuhr mit einer Zugmaschine.

Aus bisher unbekannter Ursache überschlug sich der 40-Jährige mit dem Fahrzeug, das nach etwa 20 Metern wieder auf den Reifen zu stehen kam. Der Landwirt fuhr anschließend selbstständig zu seiner Ausgangsposition zurück. Als ihm plötzlich schwarz vor Augen wurde, stieg er aus der Zugmaschine aus und alarmierte telefonisch seinen Vater. Dieser setzte während der Fahrt zur Unfallstelle die Rettungskette in Gang.

Klinikum

Der 40-jährige Landwirt wurde durch die Rettung Winklern und der Besatzung des Rettungshubschraubers C 7 erstversorgt und anschließend schwer verletzt in das Klinikum Klagenfurt geflogen.