Am Sonntag gegen 15.55 Uhr fuhr ein 64-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem E-Bike in der Gemeinde Weissensee vom Ostufer kommend, über einen schmalen Wanderweg am nördlichen Seeufer in Fahrtrichtung Neusach. Im Nahbereich der Schiffsanlegestelle "Steinwand" verlor er das Gleichgewicht und stürzte mit seinem E-Bike rückwärts rund 20 Meter über steiles und felsiges Gelände in das seichte Wasser des Weißensees.

Ein Bekannter des Verunfallten und weitere zufällig anwesende Wanderer kamen dem 64-Jährigen umgehend zu Hilfe. Der Verunfallte und das E-Bike wurden mittels Rettungsboote der Wasserrettung Weißensee und Freiwilligen Feuerwehr Weißensee geborgen. Der 64-Jährige wurde anschließend mit dem angeforderten Rettungshubschrauber RK1 schwer verletzt ins LKH Villach geflogen. Das E-Bike wurde leicht beschädigt.