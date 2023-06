Auf die Alexanderalm ober Millstatt kommt er leger, aber doch elegant, mit schwarzen Schnürschuhen und dem Käppi eines Schweizer Landwirtes, wie er erzählt. Höflich bis charmant, im Auftreten sehr locker, in der Meinung sehr gefestigt: Humberto Delgado Rosa, Direktor für Naturkapital und Biodiversität in der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission lässt Hoffnung aufkommen, dass es in der Causa Schutzstatus für den Wolf Verbesserungen für die Almbauern geben könnte. Delgado ist der erste hochrangige EU-Vertreter, der der Einladung, sich vor Ort von der Kärntner Almwirtschaft ein Bild zu machen, gefolgt ist.