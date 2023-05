"Was in Salzburg möglich ist, muss auch in Kärnten möglich sein", sagt Rennwegs Bürgermeister Franz Aschbacher (ÖVP). Er meint damit eine Sperre von Autobahnabfahrten im Urlauberreiseverkehr auf der A 10. In Salzburg gilt diese Regelung für den Transitverkehr auch heuer wieder - schon jetzt am Pfingstwochenende und in der Folge dann im Sommer von 6. Juli bis 10. September. Erstmals gelten die Sperren dort sogar rund um die Uhr.