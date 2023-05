"Es sind meine letzten Stunden. Meine Gedanken sind bis zum Letzten bei Euch. Es wäre mein Wunsch Euch noch einmal zu sehen. Aber leider.“ Erich Ranacher wurde einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember 1944 in Graz hingerichtet. Ranacher war nur 21 Jahre alt geworden. Diese Worte schrieb er in einem letzten Brief an seine Eltern.

Der junge und sportliche Mann aus Lienz entstammte einer sozialistisch gesinnten Eisenbahnerfamilie und schloss sich 1944 den Treffner Partisanen an. Die Gruppe verschanzte sich in Waldbunkern im Umkreis von Villach und führte Aktionen in Winklern, Treffen, Puch oder Arriach durch. Am 14. November 1944 klickten für Ranacher sowie Heinrich Brunner aus Villach und Josef Ribitsch aus Ferlach/ Borovlje die Handschellen.