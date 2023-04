Auf Facebook haben Freunde eine eigene Gedenkseite für Marcus Leitner eingerichtet. Der 35-jährige Tischler und Fotograf aus Spittal/Drau ist am 27. April verstorben. Familie und Freunde trauern um ihn. "Mit deiner liebevollen und bescheidenen Art hast du mich jedes Mal aufs Neue verzaubert. Du warst etwas ganz Besonderes." So will man ihn in Erinnerung behalten.

2014 entdeckte Leitner seine Begeisterung für die Fotografie. Zunächst fotografierte er vor allem Landschaften, später war er als Fotograf bei Hochzeiten, Taufen etc. dabei. Auch Familien-Shootings konnten bei ihm gebucht werden. Sein Ziel war es, Momente für die Ewigkeit festzuhalten, wie Leitner auf seiner Website schrieb. Im Vorjahr startete er ein ganz besonderes Projekt. Er widmete sich dem Thema Porträt-Fotografie. Daraus entstanden "52 Faces".

Die Möglichkeit, sich von Marcus Leitner persönlich zu verabschieden, besteht am 12. Mai von 10 bis 19 Uhr in der Aussegnungshalle am Stadtfriedhof Spittal/Drau. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.