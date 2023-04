Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2021 wurde Kurt Felicetti im Amt bestätigt. Am 4. April ist der SPÖ-Politiker im Alter von 67 Jahren verstorben. In ihrer ersten Regierungssitzung werden SPÖ und ÖVP am Dienstag den Termin für eine Bürgermeisterwahl in Reißeck beschließen. Der Wahltag soll am 2. Juli sein, eine Stichwahl könnte am 16. Juli stattfinden. Vizebürgermeister Andreas Kleinfercher (SPÖ) leitet als 1. Vizebürgermeister aktuell die Geschicke der Gemeinde und gilt auch als möglicher Spitzenkandidat. "Das steht noch nicht fest. Wir haben in dieser Woche eine Sitzung, in der die Entscheidung getroffen wird", sagt Kleinfercher.