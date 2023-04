Seit Montag, 13 Uhr, steht fest: Melissa Naschenweng gewinnt zum vierten Mal in Folge den "Amadeus"-Award in der Kategorie "Schlager/Volksmusik". "Das raubt sogar mir den Atem. Danke an die besten Fans der Welt und die fleißigsten, wenn es ums Voten geht", so der Kärntner Schlagerstar in einer ersten Reaktion.

Die große Verleihung des österreichischen Musikpreises geht am kommenden Freitag im Wiener Volkstheater über die Bühne. Naschenweng wird heuer leider nicht persönlich dabei sein können, da sie im Rahmen ihrer "Bergbauerntour" ein Konzert in St. Pölten gibt.

In der Kategorie "Schlager/Volksmusik" waren heuer neben Naschenweng nominiert: Andreas Gabalier, Die Seer, die Nockis und Semino Rossi. Naschenweng ist nicht die einzige Kärntnerin, die heuer einen "Amadeus" abräumt. Der 17-jährige Kärntner Oskar Haag wurde von den Hörerinnen und Hörern zum Gewinner des FM4-Awards gewählt.