Im Ortsgebiet von Spittal an der Drau beschleunigte ein 19-Jähriger seinen Pkw so stark, dass ihm in einer leichten Linkskurve in Richtung Bahnhofstraße das Heck ausbrach. Der Probeführerscheinbesitzer kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der 19-Jährige wurde verletzt in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv.

Bei der Unfallaufnahme verhielt sich der Mann äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten. Aufgrund seines Erregungszustandes wurden ihm laut Polizei der Führerschein und die Kennzeichentafeln vorläufig abgenommen. Er wird der BH Spittal an der Drau angezeigt. Die Aufräumarbeiten wurden von der FF Spittal/Drau mit insgesamt 29 Einsatzkräften durchgeführt.