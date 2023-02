Barbara S. verbrachte ihre Kindheit in Heiligenblut. Der letzte große Wunsch der schwerkranken Frau: Ein Besuch der Gemeinde am Großglockner. Dieser wurde ihr nun mit dem Herzenswunsch Hospizmobil erfüllt.

Immer wieder erzählte Barbara S. (91) ihren Betreuerinnen und Betreuern im Landeskrankenhaus Salzburg von ihrer Kindheit in Heiligenblut. Ihr größter Wunsch: Den Großglockner noch einmal sehen. Dieser wurde ihr jetzt von einem Team des Roten Kreuzes erfüllt. Mit dem Herzenswunsch Hospizmobil ging es nach Heiligenblut. Mit dabei: Barbaras Enkel Michael.

"Barbara erkannte durchs Autofenster hindurch fast jeden Berg, jeden Bach und jeden Wasserfall und wusste vorher schon, durch welchen Ort die Reise als nächstes ging", schreibt das Rotkreuz-Team am Freitag auf Facebook. „Es is so schean, i hab koane Schmerzen, es geht mia so guat“, so die schwerkranke 91-Jährige.

Selbst die klirrende Kälte tat der Begeisterung keinen Abbruch. Schneebedeckt und bei strahlend blauem Himmel: Der Glockner zeigte sich an diesem Tag von seiner besten Seite. "Als hätte er sich für Barbaras letzten Besuch in Schale geworfen."