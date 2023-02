Am vergangenen Montag wurde im Lesachtal der zweite Wolf in Kärnten legal abgeschossen. Es handelt sich dabei um eine Wölfin. Landesrat Martin Gruber (ÖVP) sprach in diesem Zusammenhang von einem "Risikowolf", der keine Scheu vor dem Menschen gezeigt habe. Der Abschuss fand in unmittelbarer Nähe zu bewohntem Gebiet statt.