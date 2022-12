Als die Corona-Pandemie die Menschen in ihren Häusern festhielt, nahm Gerd Kühr in seiner „Corona Meditation“ die Herausforderung an und komponierte seine Art der „Hausmusik“ im Rahmen der styriarte: Er schuf ein „kosmisches Gefühl“ mithilfe von 58 Pianistinnen und Pianisten, die weltweit verstreut über das Internet gemeinsam musizierten.