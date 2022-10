So wie es jetzt schon an manchen Gymnasien beispielsweise den Schwerpunkt Sport oder Musik gibt, so soll es ab dem nächsten Schuljahr im Regelschulwesen auch einen Schwerpunkt für die Pflegeausbildung geben. Dienstag wurde im Unterrichtsausschuss des Parlaments eine Regierungsvorlage einstimmig beschlossen, der Nationalratsbeschluss wird folgen. So wird ein wesentlicher Schritt zum Abfedern des stark zunehmenden Bedarfs an Pflegepersonal gesetzt, der Teil der umfassenden Pflegereform des Bundes ist.