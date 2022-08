Erst vor wenigen Tagen lüftete Melissa Naschenweng das Geheimnis: Ihr neues Album, das am 30. September erscheinen wird, trägt den Titel "Glück". Vorbestellen kann man es bereits seit vergangenem Freitag (19. August). Jetzt gibt es eine weitere Kostprobe daraus.

Nach "Verliabt" hat die vierfache Amadeus-Gewinnerin die zweite Single aus dem neuen Album veröffentlicht. Und der Song ist eine wahre Liebeserklärung an Kärnten und den Wörthersee mit seinem türkisblauen Wasser. So schwärmt Naschenweng darin etwa vom "Karibikflair am schönsten See".

Das neue Album "Glück" besteht aus insgesamt 14 Tracks. Neben "Verliabt" und "Wörthersee" sind darauf auch Titel wie "Besserwisser", "Hirsch", "Kompliment" oder "Christkindl".