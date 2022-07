Ein Routineeinsatz ist in Kärnten eskaliert: Nach einer Anzeige durchsuchten Polizeibeamte in Spittal/Drau am Montagnachmittag, einen Mann (21) wegen des möglichen verbotenen Besitzes einer Faustfeuerwaffe. Dabei versetzte der 21-Jährige, dem Handschellen angelegt wurden, einem Polizeibeamten einen Fußtritt, wobei dieser schwer verletzt wurde.

Der Spittaler wurde vorübergehend festgenommen und wird nach Abschluss der Erhebungen auf freiem Fuß angezeigt.