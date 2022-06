Großer Bahnhof gestern an der Med Uni in Graz: Die gebürtige Kärntnerin Sonja Rittchen wurde „Sub auspiciis praesidentis“ promoviert, zur Veranstaltung war daher Bundespräsident Alexander van der Bellen gekommen. Der Bundespräsident würdigte die enorme Leistung, fehlerlos und mit besten Noten seit der Oberstufe (in Spittal an der Drau) erst ein Bachelor-Studium an der FH Krems, dann molekulare Biomedizin an der TU Graz (Master) und zuletzt das PhD-Studium an der Med Uni absolviert zu haben.