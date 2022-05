Gmünd, die kleine Stadt in Oberkärnten, muss nicht groß vorgestellt werden. Den Ruf als "Künstlerstadt" begründet sie als Ausstellungshotspot für Kunst von Weltgeltung. Allein in den letzten Jahren präsentierte man Meisterwerke von Dürer, de Goya, Miro, Matisse, Turner und Picasso. Was kann dem noch folgen?