Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Autor Stefan Maiwald © Burra

Ihre Krimireihe rund um Kommissar Kerschbaumer spielt in Bad Kleinkirchheim. Warum ausgerechnet dort?

Stefan Maiwald: Ich bin in der norddeutschen Tiefebene aufgewachsen und lebe in der Lagune von Grado. Ein kleiner Alpenort in 1000 Metern Höhe ist beinahe der größtmögliche Gegensatz, der sich in Europa finden lässt. Und dieses Fremde, Idyllische, geradezu Exotische hat mich fasziniert.