Bergmesse

Am Fuße des Lesachtaler Mittagskofels findet am Dienstag, den 1. August, um 11 Uhr eine Bergmesse mit Bischofsvikar Engelbert Guggenberger und der evangelischen Pfarrerin Veronika Ambrosch statt.

Die Gestaltung übernimmt der Lesachtaler Streichg'sang, das ist Stefan Lexer mit seinen fünf Töchtern, die heuer ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern, sowie ein Bläserquartett der Musikschule Hermagor.

Auffahrt über Liesing, Obergail, Steineckenalm und weiter auf den Forstweg.

Anschließend gemütliches Besammensein bei der Käserfeldhütte mit Musik, Gesang und kulinarischen Leckerbissen.

Bei Schlechtwetter wird die Messe in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Liesing abgehalten.

Tanzsolo

Der nigerianische Tänzer Mani Obeya zeigt ein Tanzsolo nach der Choreografie von Willi Dorner aus Wien.

Unterschiedliche Tanzstile kommen darin vor. Klassisches Ballett, zeitgenössischer Tanz sowie Steptanznummern mit unglaublicher Leichtigkeit.

Das Gastspiel findet am Freitag, den 4. August, um 20 Uhr in Millstatt im ART Space statt. Telefon 0676-782 97 53

Tänzer Mani Obeya © KK/LISA RASTL

Burgtheater Gmünd

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Burgtheaters in Gmünd präsentieren heuer das Stück "Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde" von João Bethencourt. Das temporeiche Bühnenstück, das auf der Alten Burg in Gmünd aufgeführt wird, verspricht eine sinnstiftende Botschaft.

Spieltermine sind noch am Freitag, den 4. und Samstag, den 5. August. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Karten sind im Fremdenverkehrsamt Gmünd unter Tel. (04732) 22 15 14 erhältlich.

Trachtenkapelle feiert

Mit einer Trachtenparty der Trachtenkapelle "Alpenland" Matschiedl und Happy Hour starten die Veranstalter am Freitag, den 4. August, ab 20 Uhr im Musikantenstadel in Matschiedl in das Wochenende.

Am Samstag, den 5. August wird der Bauernmarkt mit g'schmackigen Bauernspezialitäten, ab 17 Uhr im Musikantenstadel Matschiedl abgehalten. Musik mit der Trachtenkapelle "Alpenland" Matschiedl, der Jugendkapelle, dem Musikverein Röschitz aus Niederösterreich und den Bergler Musikanten. Eintritt frei.

Trachtenkapelle "Alpenland" Matschiedl © KK/TK MATSCHIEDL

Ausstellung

Sissi Brunner-Schützelhofer stellt ihre Werke von "Z bis A" in der Galerie der Alten Schule in Millstatt aus.

Zu sehen bis 3. August. Montag bis Donnerstag, von 11 bis 13 und von 16 bis 18 Uhr. Außerhalb möglich mit telefonischer Anmeldung unter Telefon 0676-711 24 77.

