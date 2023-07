Jubiläumsfest in Malta

Die Trachtenkapelle Malta feiert am Wochenende ihr 95-jähriges Bestandsjubiläum mit einem dreitägigem Fest. Am Freitag, dem 14. Juli stehen Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten erstmalig in Kärnten auf der Bühne. Einlass in das Festzelt ist um 18 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Karten sind bei allen Mitgliedern der Trachtenkapelle, auf www.tk-malta.at oder telefonisch unter 0677-61816085, 0650-2213938 oder 0676-6925363 erhältlich. Es gibt KEINE Abendkassa!

Am Samstag, dem 15. Juli findet um 18 Uhr im Ortszentrum der Empfang der Gastkapellen statt. Ab 19 Uhr stehen Galakonzerte mit dem MV Harmonie Wartberg und der BOKU Blaskapelle auf dem Programm.

Um 10.30 Uhr treffen die Gastkapellen und Vereine am Sonntag, dem 16. Juli im Ortszentrum von Malta ein. Um 11 Uhr erfolgt der Festakt im Schulgarten und anschließend folgt der Festumzug vom Ortszentrum zum Festzelt. Danach sorgen die Katschtaler Trachtenkapelle Rennweg und die Glocknermusikanten für musikalische Unterhaltung.

Ausstellung "Rosana

Unter dem Titel "Rosana - Vier Jahreszeiten und noch mehr" stellt Rosina Traar-Jost ihre Bilder im Parkschlössl im Stadtpark in Spittal aus. Die Vernissage findet am Montag, den 10. Juli um 19 Uhr statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 21. Juli, montags bis freitags, von 10 bis 18 Uhr und samstags sowie sonntags von 16 bis 20 Uhr.

Karfunkelreise

Die Bergfee Granatia entführt die Besucher auch dieses Jahr immer montags um 10.30 Uhr während der Ferienzeit in das Reich der Karfunkelsteine beim Granatium in Radenthein.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da die Termine fast immer ausgebucht sind. Telefon (04246) 291 35

Poetry Slam

Der beliebte literarische Vortragswettbewerb "Poetry Slam" wird am Sonntag, den 16. Juli um 18 Uhr im Blumenpark in Seeboden abgehalten.

Talentierte Poetinnen und Poeten sind willkommen. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Kulturhaus in Seeboden statt.

Volkstanzfestival

Von Mittwoch, den 12. Juli bis Samstag, den 15. Juli treffen sich wieder Kinder und Jugendliche aus Mexiko, Italien, Ukraine, Bosnien-Herzegowina, Slowakei, Griechenland, Slowenien und Österreich zum Jugendvolkstanzfest in Oberkärnten.

Auftakt ist am 12. Juli um 18 Uhr im Stadtpark in Spittal, am 13. Juli findet ein Umzug vom Moserhof zum Hauptplatz in Seeboden ab 18.30 Uhr statt, am 14. Juli gibt es Auftritte auf der alten Burg in Gmünd. Organisiert wird das Festival von Obfrau Edda Holzer.

Regionsgespräch

Ortsentwicklungskonzepte für Hermagor sind der Schwerpunkt des Regionsgespräches "Unsere soziale & nachhaltige Region". Mit Impulsreferaten von Oskar Januschke & Dominik Ebenstreit sowie Franziska Cecon.

Das Gespräch findet am Dienstag, den 11. Juli um 19 Uhr im KLE-SCH in St. Daniel (Dellach) im Gailtal statt. Nähere Infos unter: https://region-hermagor.at/

