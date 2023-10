Gmünd live

Am Samstag, den 7. Oktober wird in Gmünd ab 18 bei freiem Eintritt flott aufgespielt. Im Gasthof Prunner gibt es einen Volksmusikstammtisch. Die Gruppe "Hanky Panky" ist beim Gasthof Kohlmayr zu hören. Tony Holland nimmt Besucher auf eine virtuelle Reise durch die Vereinigten Staaten beim Café Gasserbäck mit. Dulemann spielt beim Gasthof Alte Post, "Jo Ditty & The Big Joke" im Café Konditorei Nußbaumer, "Zeitlos" in Rosina's Lounge und "Cose di famiglia" im Café Konditorei Nußbaumer.

Die Eröffnung findet um 18 Uhr durch die Musikschule Lieser/Maltatal beim Gasthof Prunner statt. Ab 20 Uhr beginnt die Live-Musik in den Gasthäusern.

Tiersegnung

Auf der Pfarrwiese beim Pfarrkindergarten in Spittal findet die traditionelle Tiersegnung am Gedenktag des Hl. Franz von Assisi statt. Tier-Mensch-Beziehungen sollen dadurch in den Mittelpunkt gestellt werden.

Am Mittwoch, den 4. Oktober findet die Segnung um 16 Uhr statt. Musikalische Gestaltung durch die Spittaler Jagdhornbläser.

Noah und Liam warten auf die Tiersegnung © KK/PRIVAT

Offenes Singen

Nach der Sommerpause startet das offene Singen wieder im Schloss Porcia in Spittal am Montag, den 2. Oktober, um 17 Uhr.

Zweimal im Monat stimmt Chorleiter Franz Pusavec ein buntes Liedrepertoire mit begeisterten Sängerinnen und Sängern an. Peter Brunner senior hat die Funktion des Obmannes über. Es ist keine Anmeldung erforderlich, jeder kann mitmachen.

Literatur Pur

Am Dienstag, den 3. Oktober liest Autorin Maja Haderlap aus ihrem Buch "Nachtfrauen" um 19.30 Uhr im Schloss Porcia in Spittal.

Im Rahmen von Literatur Pur erzählt sie die Geschichte dreier Generationen von Frauen, ihren Schicksalen und Leitbildern. Musikalisch unterstützt wird sie vom Duo Sonoma.

Karten sind im Porcia Kartenbüro unter Telefon (04762) 420 20 erhältlich.

Autorin Maja Haderlap © KK/HEIKE STEINWEG

Sketchabend

Einen lustigen Abend gestaltet das Jugendorchester der Trachtenkapelle Dellach im Drautal. Sketche und Musik gibt es am Samstag, den 7. Oktober, um 20 Uhr im Kultursaal des Gasthof Weigand/Trunk. Eintritt: Freiwillige Spende.

