Dorffest

In Winklern wird am Samstag, den 29. Juli und Sonntag, den 30. Juli ein zweitägiges Dorffest gefeiert. Seit nunmehr 30 Jahren sorgt die Dorfgemeinschaft für die Organisation.

Am Samstag marschiert die Trachtenkapelle Winklern gemeinsam mit den örtlichen Vereinen zum Festplatz ab 18 Uhr. Anschließend gibt es einen Bieranstich und Festreden. Ab 21 Uhr spielt die Gruppe "Mölltalsound" und die "Holzhackerbuam Mörtschach" gestalten die Mitternachtseinlage.

Der Sonntag beginnt mit einer Festmesse beim Altersheim um 10 Uhr. Den Frühschoppen gestaltet die Gruppe "Edelblech" ab 11 Uhr. Festausklang mit "Opa und I".

Natur im Garten

Im Vortrag von Heidemarie Pirker geht es um die Mischkultur, die Fruchtfolge und den gesunden Boden im eigenen Nutzgarten. Tipps zu Anbau, Anlage und Pflege fließen in die Themen ein.

Der Vortrag findet am Freitag, den 28. Juli, von 18 bis 20 Uhr im Kulturstadl in St. Peter ob Radenthein statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Burgtheater Gmünd

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Burgtheaters in Gmünd präsentieren heuer das Stück "Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde" von João Bethencourt. Das temporeiche Bühnenstück, das auf der Alten Burg in Gmünd aufgeführt wird, verspricht eine sinnstiftende Botschaft.

Nach der Premiere am letzten Wochenende stehen noch folgende Spieltermine auf dem Programm: Freitag, 28. und Samstag, 29. Juli sowie Freitag, der 4. und Samstag, der 5. August. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Karten sind im Fremdenverkehrsamt Gmünd unter Tel. (04732) 22 15 14 erhältlich.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler vom Burgtheater Gmünd laden zur Vorstellung © KK/Richard Krämmer, Burgtheater

Marktfest

Im Stadtpark von Spittal findet von Donnerstag, den 27. bis Sonntag, den 30. Juli ein italienisches Marktfest statt. Verschiedenste Standler aus dem sonnigen Süden werden ihre Ware anpreisen.

Livemusik mit Fulvio Bertosso. Geöffnet: Donnerstag bis Samstag, von 9.30 Uhr bis 22 Uhr. Sonntag, von 10 bis 18 Uhr.

Ausstellung

Sissi Brunner-Schützelhofer stellt ihre Werke von "Z bis A" in der Galerie der Alten Schule in Millstatt aus.

Im Rahmen der Kunstnacht in Millstatt, am Freitag, den 28. Juli führt die Künsterlin von 18 bis 23 Uhr durch die Ausstellung.

Zu sehen von 24. Juli bis 3. August. Montag bis Donnerstag, von 11 bis 13 und von 16 bis 18 Uhr. Außerhalb möglich mit telefonischer Anmeldung unter Telefon 0676-711 24 77.

Sissi Brunner-Schützelhofer © KK/PRIVAT

