Musikalischer Sommerabend

Die Mitglieder des Gemischten Chores St. Lorenzen im Gitschtal laden am Samstag, dem 26. August zum musikalischen Sommerabend.

Ab 20 Uhr präsentieren die Sängerinnen und Sänger im Almstadl St. Lorenzen im Gitschtal ihr buntes Programm.

Malkurs Petra Treffner

Die Mitglieder des Malkurses mit Petra Treffner stellen im Parkschlössl in Spittal ihre Werke aus. Unter dem Titel "Aquarelle - gegenständlich, abstrakt, gegenstandsfrei" sind Werke zu sehen von Peter Kohlweiss, Renate Moser, Janice Ireland, Maria Krassnitzer, Eugen Klammer, Christa Martini, Margaretha Dörfler, Margrit Marchetti, Stefanie Zauchner, Daniela Amlacher, Astrid Triebelnig, Rudolf Spitzer, Elisabeth Staudacher, Moni Moeller, Judith Kulle und Hermann Wolf.

Die Vernissage findet heute Montag, dem 21. August um 18 Uhr statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis Freitag, 1. September, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei. Infos unter: Tel. (04762) 56 50-221

Teilnehmer des Malkurses mit Petra Treffner stellen ihre Werke aus © KK/Treffner

Bücherei Sommerflohmarkt

Am Dienstag, dem 22. August lädt die Stadtbücherei Spittal in der Jahnstraße zum Sommer-Schluss-Aus-Raus-Weg-Flohmarkt. Von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr ist mit Jugendliteratur, Zeitschriften, Krimis, Belletristik, Kinderliteratur und vieles mehr für jeden etwas dabei.

In der Stadtbücherei wird zum Sommerflohmarkt geladen. © KK/Stadtbücherei Spittal

Cello classics

Im Rahmen der Musikwochen Millstatt tritt der Kärntner Nachwuchscellist Aleksander Simic am Freitag, den 25. August gemeinsam mit den St. George Strings Belgrad in der Stiftskirche in Millstatt unter dem Titel "Cello classics" auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten unter Tel. (04766) 20 21 35 oder unter musikwochen@millstatt.at

Aleksander Simic tritt mit dem Cello in Millstatt auf © KK/Veranstalter

