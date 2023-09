Herbschtfescht

Die Jugend aus Liesing veranstaltet am Samstag, den 16. September ein Herbschtfescht beim Festgelände in Liesing im Lesachtal. Mit dabeit ist Influencer Buonomemes und die Band "Volxrock". Zum Warm-Up spielt die Gruppe "Olmfätt". Festprogamm mit Einlagen der Volkstanzgruppen Oberrasen und der Partnerjugend aus dem Ebenthal. Festzelt Liesing, ab 18 Uhr.

Pilzexkursion

Experte Gernot Lysek und seine Gattin Marlies führen am Freitag, den 15. September eine Pilzexkursion in Obervellach durch. Start ist um 14 Uhr beim Kunstraum in Obervellach. Am Samstag, den 16. und Sonntag den 17. September findet eine Pilzausstellung mit Beratung im Kunstraum statt. Anmeldungen unter Telefon 0676-489 78 62

Mölltaler Geschichtenfestival

Das Mölltaler Geschichtenfestival geht in die achte Runde. Von Freitag, dem 8. September bis Samstag, dem 30. September stehen unter dem Thema "trotzdem" wieder zahlreiche Kurzgeschichten von Autorinnen und Autoren aus Österreich und Deutschland auf dem Programm, wenn es um die "Mölltaler Schreibadern" und den "Literaturpreis des Landes Kärnten für Kurzgeschichten" geht.

Weitere Termine: Samstag, 16. September, 19.30 Uhr im Kultursaal in Obervellach und Sonntag, 17. September, ab 11 Uhr im Haus der Steinböcke in Heiligenblut. Die Preisverleihung erfolgt am Samstag, dem 30. September um 19.30 Uhr in der Kultbox in Mörtschach.

Die Leitung der Fachjury übernimmt heuer Franzobel. Weiters sind Agnes Altziebler, Birgit Böllinger, Alfred Koch und Luisa Thies mit dabei.

Familien-Sporttag

Der ASVÖ lädt zum Familientag auf den Jahnturnplatz in Spittal. Am Samstag, den 16. September können ab 13 Uhr die unterschiedlichsten Sportarten ausprobiert werden. Eine große Tombola wartet auf die Gewinner.

