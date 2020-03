Kleine Zeitung +

Loiblpass ist gesperrt Winter meldete sich zurück

In der Nacht auf Donnerstag hat es in Kärnten und Osttirol leicht geschneit. Für den Wurzenpass gilt Schneekettenpflicht. In den nächsten Tagen wird es milder. Anfang nächster Woche verschlechtert sich das Wetter wieder deutlich.