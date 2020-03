Facebook

Bernhard Zlanabitnig © KLZ/Markus Traussnig

Dass die Musikwochen Millstatt heuer mit dem finnischen A-cappella-Ensemble „Rajaton“ eröffnen, könnte man auch als positives Signal sehen: Denn das finnische Wort „rajaton“ bedeutet „grenzenlos“ – und nicht nur Bernhard Zlanabitnig hofft, dass im Mai wieder so etwas wie Normalität einkehrt und die Sommerfestivals wie geplant in die Saison starten können. Schließlich hat der langjährige Intendant auch für heuer wieder ein spannendes Programm zusammengestellt, dessen Höhepunkt am 21. Juli ein Konzert mit dem „Concentus Musicus Wien“ sein wird. Das von Nikolaus Harnoncourt gegründete Ensemble für Alte Musik spielt in der Stiftskirche alle sechs Brandenburgischen Konzerte von Bach. Am Pult wird Stefan Gottfried stehen, der im Jänner 2016 die künstlerische Leitung des Concentus übernommen hat.