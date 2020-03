AMS und Mädchenzentrum wollen vor allem in den Regionen Jobchancen von Frauen erhöhen. Projekte "FiT - Frauen in Handwerk und Technik" und "Zukunftsentwurf Oberkärnten" wurden präsentiert.

Nina Rosjek (20) macht eine Ausbildung zur Mechatronikerin im Bereich Medizintechnik bei der Wild GmbH © Wild

"Ohne das Mädchenzentrum und den Kurs, den ich machen durfte, hätte ich es nie geschafft, diesen Job bekommen. Ich kann das nur jedem Mädchen empfehlen", sagt Nina Rojsek (20). Sie ist eine jener jungen Frauen, welche über das Programm "FiT - Frauen in Handwerk und Technik" die Möglichkeit bekommen haben, eine Ausbildung zu absolvieren. Rojsek wird seit 1. September 2019 bei der Wild GmbH in Völkermarkt zur Mechatronikerin im Bereich Medizintechnik ausgebildet. Einem Unternehmen, das darum bemüht ist, Frauen in technischen Bereichen anzustellen.