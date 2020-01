Das war die "Musi"Stars und junge Talente heizten der „Musi“ ein

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Super Stimmung bei der Musi © Krivograd/ORF

"Mausknöcheltief“ war die Schneemenge, die Bad Kleinkirchheim am Samstag abbekommen hat. Ein Zuckerhäubchen auf der Bombenstimmung, die beim 18. Winter-Open-Air „Wenn die Musi spielt“ in Bad Kleinkirchheim herrschte. Sepp Adelmann vom Organisationsteam hatte Landeshauptmann Peter Kaiser zur Generalprobe am Freitag gelockt: „Ich freue mich über die gute Stimmung und die tollen Bilder von Kärnten.“ Grund zum Feiern hatten die „Draufgänger“, sie legten nicht nur eine tolle Performance auf die Bühne, sie stießen auch auf ihre erste Goldene Schallplatte an.