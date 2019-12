Ausstellung Die Künstlerstadt Gmünd lockt 2020 mit einer großen Picasso-Schau

William Turner sorgte heuer für einen Rekordbesuch. Mit Pablo Picasso will Gmünd ab Mai 2020 seinen Erfolgsweg fortsetzen.

Picassos berühmte Radierung: "Der blinde Minotaurus von einem Mädchen durch die Nacht geführt" (1934) ©

Nach den beachtlichen Publikumserfolgen mit Dürer, Goya, Matisse oder William Turner steht kein Geringerer als Pablo Picasso (1881 - 1973) im Mittelpunkt des kommenden Gmünder Kulturjahres. Vom 9. Mai bis 27. September zeigt die Stadtturmgalerie des Oberkärntner Städtchens eine repräsentative Auswahl an Lithografien, Radierungen und farbigen Linolschnitten des spanischen Meisters, der die Kunst des 20. Jahrhunderts wie kein anderer geprägt hat.

Möglich wurde der jüngste Coup der Kulturinitiative Gmünd durch die Zusammenarbeit mit Kölner und Londoner Leihgebern sowie durch den eigenen guten Ruf, den sich der Verein rund um Erika Schuster in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. „Die Frederick Mulder Collection ist sogar von sich aus an uns herangetreten und hat uns Werke aus ihrer weltweit größten Picasso-Linocut-Sammlung angeboten“, erzählt Schuster. „Jetzt hoffen wir nur, dass uns der Brexit keine großen Schwierigkeiten bereitet“.