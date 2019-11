Nur ein Kassenarzt für rund 50.000 Frauen im Raum Murtal-Murau. Kärntner Arzt will Kassenstelle in Murau übernehmen, doch das ist rechtliches Neuland.

Klaus Veiter will die Kassenstelle in Murau übernehmen und jene in Spittal an der Drau behalten © Josef Fröhlich

Ob Politik, Gebietskrankenkasse oder Ärztekammer – alle suchen händeringend nach einer Lösung. Wie berichtet, gibt es in den Bezirken Murtal und Murau zwar mehrere Wahlärzte, aber nur einen einzigen Kassen-Frauenarzt – und das für einen Raum, in dem fast 50.000 Frauen leben.

Helmut Veit ist dieser eine Kassenarzt. Wenn eine Frau in seiner Knittelfelder Praxis einen Kontrolltermin will, wartet sie ein halbes Jahr. Eine Chance hat nur, wer schon zuvor bei ihm war, neue Patientinnen kann er schon seit zwei Jahren nicht mehr annehmen.