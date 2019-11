Facebook

Immer ein Lächeln auf den Lippen: Hermann Strieder © KK

Sportskanone Hermann Strieder ist ab sofort „Leistungssportpensionist“. Kärntens Aushängeschild in Sachen Geher-Sport beendet seine Karriere als Leistungssportler. Nach 48 Jahren kann der Athleten vom Spittaler TV 1872 auf eine erfolgreiche Lebensleistung zurückblicken: Fünf Mal war Strieder Staatsmeister, bei internationalen Mastersmeisterschaften holte er zehn Mal WM- und sieben Mal EM-Gold. Aktuell hält der Kärntner 16 österreichische Rekorde ab der Klasse M60. Für diese herausragende Bilanz waren mehr als 220.000 Trainingskilometer (mehr als fünf Mal um die Erde) notwendig. Sein allerletztes Meisterschaftsgold holte sich der mittlerweile 78-Jährige unlängst bei den österreichischen Meisterschaften in der Klasse M75 in Amstetten.