Kärnten Erster Jahrestag der Unwetter-Katastrophe: Das Leben nach dem großen Sturm

Vor einem Jahr richtete das Sturmtief „Vaia“ in Kärnten Schäden in Höhe von 250 Millionen Euro an. Bis heute beschäftigen die Folgen des Unwetters die Menschen in den betroffenen Regionen. Drei Opfer erzählen.

Das Wasser stand bei der Fischzucht Zerza teils bis zu 2,4 Meter hoch © Privat

Seit zwei Tagen regnete es unaufhörlich. Sirenen heulten. Die Feuerwehren wurden zu den ersten Einsätzen gerufen. Am 30. Oktober 2018 wurde schließlich Zivilschutzalarm für Rattendorf ausgerufen. Bei der Waidegger Gailbrücke war es auf einer Länge von circa 200 Metern zu einem Dammbruch gekommen. „Das Wasser kam in der Nacht“, sagt Sonja Trojer, von der Fischzucht Zerza. Sie selbst war am Tag zuvor auf Kur in die Steiermark gefahren. In den frühen Morgenstunden machte sie sich auf den Weg zurück nach Kärnten – in großer Sorge um ihren Mann, den sie seit Stunden nicht erreichen konnte.