Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Binz vor einem besteigbaren Kamin. In Händen hält er einen Rutenbesen und ein Schereisen © KLZ/Markus Traussnig

Der 8. Oktober war ein bedeutender Tag für das Rauchfangkehrer-Handwerk. An jenem Tag wurden vier traditionelle Arbeitstechniken in das Nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen. Dabei handelt es sich um das Kehren, Beschliefen, Patschokieren und das kontrollierte Ausbrennen von Rauchfängen. Der Kärntner Innungsmeister Michael Verderber war dabei federführend.