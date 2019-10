Dreharbeiten Kärntner Landkrimi: Mordlust in ländlicher Idylle

Facebook

Dreharbeiten im Mölltal © Helmuth Weichselbraun

Was ist bloß los am Land? Illegale Machenschaften, wilde Familienkonflikte, als Unfälle getarnte Morde, undurchsichtige und verschrobene Jäger, eine überforderte örtliche Polizei. Und all das in einem idyllisch gelegenen Dörfchen in Kärntens Bergen. Richtig: Es ist wieder Landkrimizeit.