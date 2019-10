Facebook

Sommer ist Gedächtnisweltmeisterin und hat sogar einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde © KK/Privat

200 Ziffern in fünf Minutenmerken? Für Luise Maria Sommer (64) ist das kein Problem. Während andere Menschen sich Telefonnummern, Geburtstage und andere Zahlen niederschreiben, kann sich die gebürtige Kärntnerin – sie wuchs in Paternion auf und lebt jetzt mit ihrer Familie in der Steiermark – Zahlen, Daten und Fakten scheinbar mühelos einprägen.